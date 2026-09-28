Galderma Aktie News: Galderma am Montagnachmittag nahe Nulllinie

Bei der Galderma-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 162,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'999 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Galderma-Aktie bis auf 167,00 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Galderma-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 162,25 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 165,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 113'381 Galderma-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2026 auf bis zu 188,25 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Galderma-Aktie. Am 27.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 130,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Galderma-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,350 CHF an Galderma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,565 USD aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Galderma am 11.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,79 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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