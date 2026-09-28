Galderma Aktie News: Galderma am Montagmittag mit Aufschlag

Die Galderma-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 163,75 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'975 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Galderma-Aktie bei 167,00 CHF. Bei 165,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 67'209 Galderma-Aktien.

Bei einem Wert von 188,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galderma-Aktie mit einem Kursplus von 14,96 Prozent wieder erreichen. Am 27.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 130,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Galderma-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,565 USD ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Galderma am 11.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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