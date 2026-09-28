Galderma Aktie News: Galderma am Vormittag gefragt

Die Galderma-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 164,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'069 Punkten steht. Die Galderma-Aktie legte bis auf 167,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 165,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32'830 Galderma-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 188,25 CHF. Mit einem Zuwachs von 14,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 130,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Galderma-Aktie liegt somit 26,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,565 USD.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Galderma die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,79 USD je Galderma-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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