Das Papier von Galderma gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 182,95 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'888 Punkten notiert. Die Galderma-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 181,85 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 182,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 65'718 Galderma-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 197,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,68 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 136,30 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Galderma-Aktie.

Zuletzt erhielten Galderma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,524 USD aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Galderma ein EPS in Höhe von 4,87 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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