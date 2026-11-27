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27.11.2026 12:29:00
Galderma Aktie News: Galderma zeigt sich am Mittag freundlich
Die Aktie von Galderma zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 183,60 CHF zu.
Die Galderma-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 183,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'862 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Galderma-Aktie bis auf 184,50 CHF. Mit einem Wert von 182,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 26'120 Galderma-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 12.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 197,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Galderma-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 136,30 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galderma-Aktie derzeit noch 25,76 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Galderma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,524 USD aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Galderma am 11.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Galderma-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Galderma im Jahr 2026 4,87 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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