Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 184,15 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'859 Punkten liegt. Die Galderma-Aktie legte bis auf 184,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 182,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 6'668 Galderma-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2026 bei 197,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 6,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 136,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Galderma-Aktie mit einem Verlust von 25,98 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Galderma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,524 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galderma 0,350 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Galderma am 11.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Galderma möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Galderma-Gewinn in Höhe von 4,87 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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