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27.10.2026 12:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Dienstagmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Galderma gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Galderma-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 189,10 CHF abwärts.
Die Galderma-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 189,10 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'591 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Galderma-Aktie bei 188,80 CHF. Bei 191,15 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 98'622 Galderma-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 193,90 CHF erreichte der Titel am 26.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 136,30 CHF ab. Abschläge von 27,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF an Galderma-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,523 USD.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Galderma am 11.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Experten taxieren den Galderma-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,86 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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