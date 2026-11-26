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26.11.2026 16:29:00
Galderma Aktie News: Galderma fällt am Nachmittag
Die Aktie von Galderma gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Galderma-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 182,60 CHF.
Der Galderma-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 182,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'838 Punkten steht. Die Galderma-Aktie sank bis auf 182,10 CHF. Bei 185,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 83'210 Galderma-Aktien den Besitzer.
Am 12.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 197,00 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,89 Prozent. Bei einem Wert von 136,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,524 USD.
Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Galderma veröffentlicht werden. Galderma dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,87 USD je Galderma-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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