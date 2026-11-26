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26.11.2026 12:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Mittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Galderma gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Galderma-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 183,55 CHF.
Die Galderma-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 183,55 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'807 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Galderma-Aktie bei 183,15 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 185,20 CHF. Zuletzt wechselten 37'946 Galderma-Aktien den Besitzer.
Am 12.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 197,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galderma-Aktie derzeit noch 7,33 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 136,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galderma-Aktie 25,74 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,524 USD.
Die Galderma-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Galderma im Jahr 2026 4,87 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Galderma am 26.11.2026
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