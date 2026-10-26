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26.10.2026 09:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Montagvormittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Galderma. Zuletzt stieg die Galderma-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 193,15 CHF.
Die Galderma-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 193,15 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'491 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Galderma-Aktie bei 193,60 CHF. Bei 192,15 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Galderma-Aktie belief sich zuletzt auf 17'294 Aktien.
Am 26.10.2026 markierte das Papier bei 193,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 136,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,43 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 0,350 CHF an Galderma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,527 USD aus.
Die Galderma-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Galderma-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galderma-Aktie in Höhe von 4,85 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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