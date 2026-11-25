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25.11.2026 16:29:00
Galderma Aktie News: Galderma tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Galderma. Zuletzt wies die Galderma-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 185,60 CHF nach oben.
Um 16:28 Uhr ging es für das Galderma-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 185,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'730 Punkten steht. Bei 188,00 CHF erreichte die Galderma-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 187,95 CHF. Bisher wurden heute 177'402 Galderma-Aktien gehandelt.
Am 12.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 197,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 136,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Galderma-Aktie liegt somit 36,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,524 USD.
Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Galderma veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,88 USD je Galderma-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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