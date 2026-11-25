Die Aktionäre schickten das Papier von Galderma nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,9 Prozent auf 186,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'849 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Galderma-Aktie sogar auf 188,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 187,95 CHF. Der Tagesumsatz der Galderma-Aktie belief sich zuletzt auf 119'774 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2026 auf bis zu 197,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Galderma-Aktie ist somit 5,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 136,30 CHF ab. Derzeit notiert die Galderma-Aktie damit 37,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,524 USD. Im Vorjahr hatte Galderma 0,350 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Galderma Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,88 USD je Galderma-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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