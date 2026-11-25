|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 12:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Mittwochmittag gefragt
Die Aktie von Galderma gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Galderma-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 186,75 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Galderma nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,9 Prozent auf 186,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'849 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Galderma-Aktie sogar auf 188,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 187,95 CHF. Der Tagesumsatz der Galderma-Aktie belief sich zuletzt auf 119'774 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2026 auf bis zu 197,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Galderma-Aktie ist somit 5,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 136,30 CHF ab. Derzeit notiert die Galderma-Aktie damit 37,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,524 USD. Im Vorjahr hatte Galderma 0,350 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Galderma Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,88 USD je Galderma-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galderma-Aktie
Galderma-Aktie stabil: Zulassung für Restylane Shaype in Mexiko für Kinn und Kiefer
Galderma-Aktie tiefer: China erteilt Zulassung für Faltenbehandlung
Galderma-Aktie deutlich höher: Dermatologie-Spezialist hebt Guidance für 2026 erneut an
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galderma
|
25.11.26
|Galderma Aktie News: Galderma tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Minuszeichen in Zürich: So steht der SLI am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Galderma Aktie News: Galderma am Mittwochmittag gefragt (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Gewinne in Zürich: So performt der SLI am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Galderma Aktie News: Galderma gewinnt am Mittwochvormittag an Boden (finanzen.ch)
|
24.11.26
|SIX-Handel SLI zum Ende des Dienstagshandels in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Galderma
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Galderma am 25.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: SMI schliesst in Rot -- DAX geht deutlich leichter aus dem Handel -- US-Börsen gehen uneinheitlich in die Feiertagspause -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen deutlich schwächer. Die US-Börsen schlossen vor der Thanksgiving-Pause deutlich oberhalb ihrer Tagestiefs. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.