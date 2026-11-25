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25.11.2026 09:29:00
Galderma Aktie News: Galderma gewinnt am Mittwochvormittag an Boden
Die Aktie von Galderma zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 184,75 CHF zu.
Die Galderma-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 184,75 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'858 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Galderma-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 188,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 187,95 CHF. Bisher wurden via SIX SX 58'308 Galderma-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 12.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 197,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Galderma-Aktie ist somit 6,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (136,30 CHF). Derzeit notiert die Galderma-Aktie damit 35,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Galderma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,524 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galderma 0,350 CHF aus.
Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Galderma veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Galderma im Jahr 2026 4,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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