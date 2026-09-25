Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
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25.09.2026 16:29:00
Galderma Aktie News: Galderma zeigt sich am Nachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Galderma. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 163,75 CHF zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 163,75 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'943 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Galderma-Aktie bis auf 165,30 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 163,15 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 168'582 Galderma-Aktien.
Am 30.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 188,25 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 130,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Galderma-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,565 USD, nach 0,350 CHF im Jahr 2025.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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