Galderma Aktie News: Galderma zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Galderma-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 163,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'971 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Galderma-Aktie bei 165,30 CHF. Bei 163,15 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 83'941 Galderma-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2026 auf bis zu 188,25 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 130,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 27.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galderma-Aktie derzeit noch 20,51 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,565 USD, nach 0,350 CHF im Jahr 2025.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Galderma.

In der Galderma-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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