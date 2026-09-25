Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
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25.09.2026 09:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Vormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Galderma. Zuletzt wies die Galderma-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 164,95 CHF nach oben.
Die Galderma-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 164,95 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'983 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Galderma-Aktie bisher bei 165,30 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 163,15 CHF. Von der Galderma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24'545 Stück gehandelt.
Am 30.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,25 CHF an. Mit einem Zuwachs von 14,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 130,20 CHF ab. Abschläge von 21,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Galderma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,565 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galderma 0,350 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Galderma rechnen Experten am 09.03.2028.
Experten taxieren den Galderma-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,79 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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