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24.11.2026 16:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Dienstagnachmittag in Rot
Die Aktie von Galderma gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Galderma nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 184,85 CHF.
Um 16:28 Uhr fiel die Galderma-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 184,85 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'758 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Galderma-Aktie bisher bei 184,70 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 186,70 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 126'401 Galderma-Aktien umgesetzt.
Bei 197,00 CHF erreichte der Titel am 12.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 136,30 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Galderma-Aktie 35,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Galderma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,524 USD belaufen.
Galderma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Am 09.03.2028 wird Galderma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,88 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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