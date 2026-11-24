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24.11.2026 12:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Dienstagmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Galderma gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Galderma-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 184,95 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für die Galderma-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 184,95 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'702 Punkten liegt. Die Galderma-Aktie gab in der Spitze bis auf 184,95 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 186,70 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 80'974 Galderma-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (197,00 CHF) erklomm das Papier am 12.11.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Galderma-Aktie 6,52 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 136,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Galderma-Aktie liegt somit 35,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,524 USD. Im Vorjahr hatte Galderma 0,350 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Galderma am 11.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galderma-Aktie in Höhe von 4,88 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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