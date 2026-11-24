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24.11.2026 09:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Dienstagvormittag mit angezogener Handbremse
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Galderma. Mit einem Wert von 187,55 CHF bewegte sich die Galderma-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Galderma-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 187,55 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'773 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Galderma-Aktie bisher bei 187,80 CHF. In der Spitze fiel die Galderma-Aktie bis auf 186,70 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 186,70 CHF. Bisher wurden via SIX SX 6'277 Galderma-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 197,00 CHF erreichte der Titel am 12.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 136,30 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,33 Prozent.
Galderma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,524 USD belaufen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galderma einen Gewinn von 4,88 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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