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24.09.2026 16:29:00

Galderma Aktie News: Galderma reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Galderma Aktie News: Galderma reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Die Aktie von Galderma gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Galderma-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 162,70 CHF.

Galderma
162.23 CHF -0.68%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Galderma nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 162,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'946 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Galderma-Aktie bei 163,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 160,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 143'434 Galderma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,25 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galderma-Aktie somit 13,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (130,20 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Galderma-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,565 USD, nach 0,350 CHF im Jahr 2025.

Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Galderma Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Galderma-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galderma-Aktie in Höhe von 4,79 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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