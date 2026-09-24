Galderma Aktie News: Galderma verteidigt am Donnerstagmittag Tendenz

Die Galderma-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 160,95 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 13'903 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Galderma-Aktie bei 161,10 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 159,00 CHF markierte die Galderma-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 160,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 67'279 Galderma-Aktien gehandelt.

Bei 188,25 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galderma-Aktie somit 14,50 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (130,20 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galderma-Aktie 19,11 Prozent sinken.

Galderma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,565 USD belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Am 09.03.2028 wird Galderma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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