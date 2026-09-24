Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.09.2026 12:29:00
Galderma Aktie News: Galderma verteidigt am Donnerstagmittag Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Galderma. Mit einem Kurs von 160,95 CHF zeigte sich die Galderma-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Galderma-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 160,95 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 13'903 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Galderma-Aktie bei 161,10 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 159,00 CHF markierte die Galderma-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 160,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 67'279 Galderma-Aktien gehandelt.
Bei 188,25 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galderma-Aktie somit 14,50 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (130,20 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galderma-Aktie 19,11 Prozent sinken.
Galderma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,565 USD belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Am 09.03.2028 wird Galderma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galderma-Aktie
Galderma-Aktie kaum verändert: Präsentation diverser Daten an Dermatologie-Fachkongress
Galderma-Aktie vor SMI-Aufstieg: Das sind die Pläne des CEO
Galderma-Aktie sinkt: Hohe Wirksamkeit und Verträglichkeit bei Schläfenkorrektur mit Filler Restylane Volyme
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galderma
|
12:29
|Galderma Aktie News: Galderma verteidigt am Donnerstagmittag Tendenz (finanzen.ch)
|
09:30
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
09:30
|Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|Galderma Aktie News: Galderma am Vormittag leichter (finanzen.ch)
|
23.09.26
|SIX-Handel SMI schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel: SLI fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Galderma Aktie News: Galderma am Nachmittag gesucht (finanzen.ch)
Analysen zu Galderma
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: SMI etwas fester -- DAX kaum verändert -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt leicht zu, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. An der Wall Street geht es abwärts. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.