Galderma Aktie News: Galderma am Vormittag leichter

Die Galderma-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 159,40 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'910 Punkten steht. Die Galderma-Aktie sank bis auf 159,40 CHF. Bei 160,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 19'774 Galderma-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,25 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galderma-Aktie derzeit noch 18,10 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2025 bei 130,20 CHF. Derzeit notiert die Galderma-Aktie damit 22,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,565 USD. Im Vorjahr hatte Galderma 0,350 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Galderma am 11.03.2027 präsentieren. Am 09.03.2028 wird Galderma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,79 USD je Galderma-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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