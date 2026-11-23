Im SIX SX-Handel gewannen die Galderma-Papiere um 16:28 Uhr 1,3 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'700 Punkten steht. Die Galderma-Aktie zog in der Spitze bis auf 186,40 CHF an. Bei 183,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 106'197 Galderma-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2026 auf bis zu 197,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Galderma-Aktie damit 5,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 136,30 CHF. Der derzeitige Kurs der Galderma-Aktie liegt somit 35,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Galderma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,524 USD aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Galderma-Gewinn in Höhe von 4,88 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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