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23.11.2026 12:29:00
Galderma Aktie News: Galderma gewinnt am Montagmittag an Fahrt
Die Aktie von Galderma gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Galderma-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 185,75 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Galderma-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 185,75 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'652 Punkten liegt. Die Galderma-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 186,15 CHF. Bei 183,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 46'290 Galderma-Aktien den Besitzer.
Bei 197,00 CHF markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 6,06 Prozent Plus fehlen der Galderma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 136,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Galderma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,524 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galderma 0,350 CHF aus.
Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Galderma veröffentlicht werden. Am 09.03.2028 wird Galderma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galderma einen Gewinn von 4,88 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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