Die Galderma-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 183,65 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'552 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Galderma-Aktie bis auf 184,55 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 12'449 Galderma-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 197,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Galderma-Aktie liegt somit 6,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 136,30 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Galderma-Aktie damit 34,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Galderma-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,524 USD ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Galderma am 11.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Experten taxieren den Galderma-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,88 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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