Galderma Aktie News: Galderma am Mittag im Plus

Das Papier von Galderma legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 187,15 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'447 Punkten notiert. Die Galderma-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 189,70 CHF. Bei 189,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Galderma-Aktie belief sich zuletzt auf 150'296 Aktien.

Am 23.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 189,70 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 136,30 CHF am 23.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galderma-Aktie derzeit noch 27,17 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,574 USD, nach 0,350 CHF im Jahr 2025.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Galderma rechnen Experten am 09.03.2028.

Experten taxieren den Galderma-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,81 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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