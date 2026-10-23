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23.10.2026 09:29:00
Galderma Aktie News: Galderma kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck
Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Galderma. Die Galderma-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 186,70 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Mit einem Wert von 186,70 CHF bewegte sich die Galderma-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'516 Punkten liegt. Der Kurs der Galderma-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 189,70 CHF zu. Der Kurs der Galderma-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 185,20 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 189,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 75'366 Galderma-Aktien umgesetzt.
Am 23.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 189,70 CHF an. Gewinne von 1,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 136,30 CHF. Abschläge von 27,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,350 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,574 USD je Galderma-Aktie.
Galderma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Galderma im Jahr 2026 4,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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