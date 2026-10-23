Galderma Aktie News: Galderma kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

Mit einem Wert von 186,70 CHF bewegte sich die Galderma-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'516 Punkten liegt. Der Kurs der Galderma-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 189,70 CHF zu. Der Kurs der Galderma-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 185,20 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 189,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 75'366 Galderma-Aktien umgesetzt.

Am 23.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 189,70 CHF an. Gewinne von 1,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 136,30 CHF. Abschläge von 27,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,350 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,574 USD je Galderma-Aktie.

Galderma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Galderma im Jahr 2026 4,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Galderma-Aktie

Galderma-Aktie deutlich höher: Dermatologie-Spezialist hebt Guidance für 2026 erneut an

Ausblick Galderma: Hoffnung auf Wachstum, Warten auf Zulassungen

Galderma legt neue Studiendaten zu injizierbaren Ästhetikprodukten vor - Aktie steigt