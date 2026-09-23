Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
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23.09.2026 16:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Nachmittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Galderma. Zuletzt stieg die Galderma-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 164,05 CHF.
Das Papier von Galderma legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 164,05 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'978 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Galderma-Aktie sogar auf 165,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 163,30 CHF. Von der Galderma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 203'214 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 188,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galderma-Aktie somit 12,86 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 130,20 CHF am 27.09.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,565 USD.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Galderma-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.
In der Galderma-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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