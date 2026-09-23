Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
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23.09.2026 12:29:00
Galderma Aktie News: Anleger schicken Galderma am Mittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Galderma. Zuletzt ging es für die Galderma-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 163,20 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die Galderma-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 163,20 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'964 Punkten liegt. Der Kurs der Galderma-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 161,95 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 163,30 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 121'355 Galderma-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 188,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Der derzeitige Kurs der Galderma-Aktie liegt somit 13,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 130,20 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Galderma-Aktie mit einem Verlust von 20,22 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,565 USD. Im Vorjahr hatte Galderma 0,350 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Galderma die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Galderma im Jahr 2026 4,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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