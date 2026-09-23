Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
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23.09.2026 09:29:00
Galderma Aktie News: Galderma zieht am Mittwochvormittag an
Die Aktie von Galderma gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Galderma-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 165,20 CHF.
Die Galderma-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 165,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'999 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Galderma-Aktie zog in der Spitze bis auf 165,65 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 163,30 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23'249 Galderma-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2026 auf bis zu 188,25 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galderma-Aktie somit 12,24 Prozent niedriger. Am 27.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 130,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,19 Prozent könnte die Galderma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Galderma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,565 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galderma 0,350 CHF aus.
Galderma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Galderma im Jahr 2026 4,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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