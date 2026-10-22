Galderma Aktie News: Galderma schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Galderma zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 4,1 Prozent auf 181,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'519 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Galderma-Aktie bei 183,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 183,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 73'911 Galderma-Aktien.

Am 30.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,25 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Galderma-Aktie 3,78 Prozent zulegen. Am 23.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,574 USD, nach 0,350 CHF im Jahr 2025.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Galderma am 11.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galderma-Aktie in Höhe von 4,80 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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