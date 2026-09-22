Galderma Aktie News: Galderma am Dienstagnachmittag gefragt

Um 16:28 Uhr wies die Galderma-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 163,85 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'958 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Galderma-Aktie bis auf 165,20 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 161,75 CHF. Der Tagesumsatz der Galderma-Aktie belief sich zuletzt auf 194'932 Aktien.

Bei 188,25 CHF markierte der Titel am 30.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2025 bei 130,20 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 20,54 Prozent könnte die Galderma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,350 CHF an Galderma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,565 USD aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Galderma-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,79 USD je Galderma-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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