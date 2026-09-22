Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
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22.09.2026 12:29:00
Galderma Aktie News: Galderma legt am Dienstagmittag zu
Die Aktie von Galderma zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,1 Prozent auf 164,70 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Galderma nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,1 Prozent auf 164,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'997 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Galderma-Aktie bei 165,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 161,75 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 128'411 Galderma-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 188,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galderma-Aktie derzeit noch 14,30 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 130,20 CHF. Dieser Wert wurde am 27.09.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galderma-Aktie 20,95 Prozent sinken.
Nach 0,350 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,565 USD je Galderma-Aktie.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Galderma.
Experten gehen davon aus, dass Galderma im Jahr 2026 4,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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