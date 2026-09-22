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Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721

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22.09.2026 09:29:00

Galderma Aktie News: Galderma legt am Vormittag zu

Galderma Aktie News: Galderma legt am Vormittag zu

Die Aktie von Galderma gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Galderma-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 162,70 CHF.

Galderma
162.25 CHF 0.16%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr stieg die Galderma-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 162,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'950 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Galderma-Aktie sogar auf 163,00 CHF. Bei 161,75 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24'591 Galderma-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 188,25 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galderma-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 130,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Galderma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,565 USD aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Galderma im Jahr 2026 4,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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