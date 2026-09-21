Galderma Aktie News: Galderma am Montagnachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr wies die Galderma-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 162,30 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'962 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Galderma-Aktie bei 163,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 162,80 CHF. Der Tagesumsatz der Galderma-Aktie belief sich zuletzt auf 198'068 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 188,25 CHF. Derzeit notiert die Galderma-Aktie damit 13,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 130,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Galderma-Aktie 24,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Galderma-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,350 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,565 USD aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,79 USD je Aktie in den Galderma-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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