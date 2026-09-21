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21.09.2026 12:29:00

Galderma Aktie News: Galderma steigt am Mittag

Galderma Aktie News: Galderma steigt am Mittag

Die Aktie von Galderma gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Galderma zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,0 Prozent auf 161,25 CHF.

Die Galderma-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 161,25 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'940 Punkten liegt. Die Galderma-Aktie zog in der Spitze bis auf 163,80 CHF an. Mit einem Wert von 162,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Galderma-Aktien beläuft sich auf 122'603 Stück.

Bei 188,25 CHF markierte der Titel am 30.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Galderma-Aktie 16,74 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (130,20 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,565 USD.

Galderma dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,79 USD je Aktie in den Galderma-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’717.93 14.00 S3BCYU
Short 15’283.07 8.89 S9B6IU
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Long 13’323.66 19.98 SXBKNU
Long 13’018.74 13.93 SUTB5U
Long 12’468.58 8.98 SZ4B3U
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