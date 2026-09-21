Galderma Aktie News: Galderma am Montagvormittag freundlich

Im SIX SX-Handel gewannen die Galderma-Papiere um 09:28 Uhr 3,0 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'875 Punkten tendiert. Die Galderma-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 163,80 CHF. Bei 162,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 38'588 Galderma-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,25 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galderma-Aktie mit einem Kursplus von 15,60 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 130,20 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galderma-Aktie 20,05 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,350 CHF an Galderma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,565 USD aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Galderma dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galderma einen Gewinn von 4,79 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Galderma-Aktie

Galderma-Aktie sinkt: Hohe Wirksamkeit und Verträglichkeit bei Schläfenkorrektur mit Filler Restylane Volyme

Galderma-Aktie gibt ab: Neues Amerika-Hauptquartier eröffnet

Galderma erhält EU-Zulassung für Kinn-Filler Restylane Shaype - Aktie fester