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21.09.2026 09:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Montagvormittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Galderma. Zuletzt stieg die Galderma-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 162,85 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Galderma-Papiere um 09:28 Uhr 3,0 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'875 Punkten tendiert. Die Galderma-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 163,80 CHF. Bei 162,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 38'588 Galderma-Aktien den Besitzer.
Am 30.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,25 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galderma-Aktie mit einem Kursplus von 15,60 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 130,20 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galderma-Aktie 20,05 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 0,350 CHF an Galderma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,565 USD aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Galderma dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galderma einen Gewinn von 4,79 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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