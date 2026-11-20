Die Galderma-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 183,45 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'624 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Galderma-Aktie bisher bei 182,50 CHF. Bei 184,55 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 177'352 Galderma-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 197,00 CHF erreichte der Titel am 12.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Galderma-Aktie ist somit 7,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 136,30 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Galderma seine Aktionäre 2025 mit 0,350 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,30 USD je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Galderma im Jahr 2026 4,88 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Galderma-Aktie

Galderma-Aktie stabil: Zulassung für Restylane Shaype in Mexiko für Kinn und Kiefer

Galderma-Aktie tiefer: China erteilt Zulassung für Faltenbehandlung

Galderma-Aktie deutlich höher: Dermatologie-Spezialist hebt Guidance für 2026 erneut an