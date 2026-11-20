Die Galderma-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 183,30 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'645 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Galderma-Aktie bei 182,50 CHF. Bei 184,55 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 145'321 Galderma-Aktien.

Bei 197,00 CHF erreichte der Titel am 12.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Galderma-Aktie ist somit 7,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 136,30 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Galderma-Aktie ist somit 25,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Galderma-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,30 USD ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Galderma im Jahr 2026 4,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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