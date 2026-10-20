Galderma Aktie News: Galderma zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Galderma zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 175,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'421 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Galderma-Aktie bei 175,70 CHF. Bei 174,05 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 87'731 Galderma-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,25 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.06.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,51 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,90 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Galderma-Aktie 29,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Galderma-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,574 USD ausgeschüttet werden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Galderma möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,80 USD je Galderma-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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