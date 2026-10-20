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20.10.2026 12:29:00

Galderma Aktie News: Anleger greifen bei Galderma am Dienstagmittag zu

Galderma Aktie News: Anleger greifen bei Galderma am Dienstagmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Galderma. Das Papier von Galderma konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 175,05 CHF.

Galderma
175.32 CHF 1.14%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Galderma nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 175,05 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'363 Punkten steht. Die Galderma-Aktie legte bis auf 175,10 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 174,05 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 44'826 Galderma-Aktien.

Am 30.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,25 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,90 CHF ab. Abschläge von 22,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,574 USD.

Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Galderma Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Galderma rechnen Experten am 09.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’499.54 13.56 SHB7NU
Long 12’954.19 8.98 SRDBIU
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