Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 12:29:00
Galderma Aktie News: Anleger greifen bei Galderma am Dienstagmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Galderma. Das Papier von Galderma konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 175,05 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Galderma nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 175,05 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'363 Punkten steht. Die Galderma-Aktie legte bis auf 175,10 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 174,05 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 44'826 Galderma-Aktien.
Am 30.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,25 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,90 CHF ab. Abschläge von 22,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,574 USD.
Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Galderma Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Galderma rechnen Experten am 09.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galderma-Aktie
Galderma-Aktie fällt: Neue Daten zu Nemolizumab bei Kindern vorgelegt
Galderma-Aktie: Fitch sieht positiven Ratingausblick nicht in Gefahr
Galderma-Aktie fester: Zukauf von Hautpflegemarke Zo Skin Health
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galderma
|
16:29
|Galderma Aktie News: Galderma zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
12:29
|Galderma Aktie News: Anleger greifen bei Galderma am Dienstagmittag zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|Galderma Aktie News: Galderma am Dienstagvormittag gesucht (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Börse Zürich: SMI sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Schwacher Handel in Zürich: So steht der SMI aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Galderma
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notieren stärker. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.