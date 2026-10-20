Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 09:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Dienstagvormittag gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Galderma. Die Galderma-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 173,95 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 173,95 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'384 Punkten tendiert. Die Galderma-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 174,45 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 174,05 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Galderma-Aktien beläuft sich auf 12'896 Stück.
Am 30.06.2026 markierte das Papier bei 188,25 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 134,90 CHF. Derzeit notiert die Galderma-Aktie damit 28,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,574 USD. Im Vorjahr erhielten Galderma-Aktionäre 0,350 CHF je Wertpapier.
Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Galderma veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Galderma-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Galderma-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,80 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galderma-Aktie
Galderma-Aktie fällt: Neue Daten zu Nemolizumab bei Kindern vorgelegt
Galderma-Aktie: Fitch sieht positiven Ratingausblick nicht in Gefahr
Galderma-Aktie fester: Zukauf von Hautpflegemarke Zo Skin Health
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galderma
|
12:29
|Galderma Aktie News: Anleger greifen bei Galderma am Dienstagmittag zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|Galderma Aktie News: Galderma am Dienstagvormittag gesucht (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Börse Zürich: SMI sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Galderma Aktie News: Galderma verbilligt sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Schwacher Handel in Zürich: So steht der SMI aktuell (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI präsentiert sich am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Galderma
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig bewegt -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich seitwärts, während der deutsche Aktienmarkt schwächelt. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.