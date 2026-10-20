Galderma Aktie News: Galderma am Dienstagvormittag gesucht

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 173,95 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'384 Punkten tendiert. Die Galderma-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 174,45 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 174,05 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Galderma-Aktien beläuft sich auf 12'896 Stück.

Am 30.06.2026 markierte das Papier bei 188,25 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 134,90 CHF. Derzeit notiert die Galderma-Aktie damit 28,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,574 USD. Im Vorjahr erhielten Galderma-Aktionäre 0,350 CHF je Wertpapier.

Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Galderma veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Galderma-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Galderma-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,80 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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