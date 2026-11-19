Die Galderma-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 185,25 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'801 Punkten realisiert. Der Kurs der Galderma-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 184,45 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 187,90 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 94'914 Galderma-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 197,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 6,34 Prozent Plus fehlen der Galderma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 136,30 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 26,42 Prozent würde die Galderma-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,30 USD.

Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Galderma Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Galderma die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Galderma im Jahr 2026 4,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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