|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 12:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Mittag mit Abschlägen
Die Aktie von Galderma gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Galderma-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 186,40 CHF abwärts.
Die Galderma-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 186,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'808 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Galderma-Aktie bis auf 186,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 187,90 CHF. Der Tagesumsatz der Galderma-Aktie belief sich zuletzt auf 46'889 Aktien.
Am 12.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 197,00 CHF an. Derzeit notiert die Galderma-Aktie damit 5,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 136,30 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,88 Prozent könnte die Galderma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 0,350 CHF an Galderma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,30 USD aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,88 USD je Galderma-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galderma-Aktie
Galderma-Aktie stabil: Zulassung für Restylane Shaype in Mexiko für Kinn und Kiefer
Galderma-Aktie tiefer: China erteilt Zulassung für Faltenbehandlung
Galderma-Aktie deutlich höher: Dermatologie-Spezialist hebt Guidance für 2026 erneut an
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galderma
|
19.11.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Galderma Aktie News: Galderma am Nachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
19.11.26
|SMI-Handel aktuell: SMI notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Galderma Aktie News: Galderma am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Galderma Aktie News: Galderma am Vormittag im Plus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
17.11.26
|SMI-Handel aktuell: SMI schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI beendet die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Galderma
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Galderma am 19.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX dürfte tiefer starten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.