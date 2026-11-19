Die Galderma-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 186,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'808 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Galderma-Aktie bis auf 186,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 187,90 CHF. Der Tagesumsatz der Galderma-Aktie belief sich zuletzt auf 46'889 Aktien.

Am 12.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 197,00 CHF an. Derzeit notiert die Galderma-Aktie damit 5,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 136,30 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,88 Prozent könnte die Galderma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,350 CHF an Galderma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,30 USD aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,88 USD je Galderma-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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