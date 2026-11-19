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19.11.2026 09:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Vormittag im Plus
Die Aktie von Galderma gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Galderma zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 188,15 CHF.
Die Galderma-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 188,15 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'881 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Galderma-Aktie bisher bei 188,20 CHF. Bei 187,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'558 Galderma-Aktien umgesetzt.
Bei 197,00 CHF markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Galderma-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (136,30 CHF). Abschläge von 27,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,350 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,30 USD je Galderma-Aktie.
Die Galderma-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Am 09.03.2028 wird Galderma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galderma einen Gewinn von 4,88 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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