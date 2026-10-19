Galderma Aktie News: Galderma verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Galderma nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 174,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'335 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Galderma-Aktie bei 172,85 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 175,60 CHF. Zuletzt wechselten 127'274 Galderma-Aktien den Besitzer.

Bei 188,25 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galderma-Aktie. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 22,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,574 USD.

Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,80 USD je Aktie in den Galderma-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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