Galderma Aktie News: Anleger schicken Galderma am Montagmittag auf rotes Terrain

Um 12:28 Uhr rutschte die Galderma-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 174,70 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'336 Punkten steht. Der Kurs der Galderma-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 172,85 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 175,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 76'145 Galderma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,25 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Galderma-Aktie 7,76 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,70 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Galderma-Aktie mit einem Verlust von 22,90 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,574 USD. Im Vorjahr erhielten Galderma-Aktionäre 0,350 CHF je Wertpapier.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,80 USD je Galderma-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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