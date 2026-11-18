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18.11.2026 16:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Nachmittag im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Galderma. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 188,95 CHF zu.
Die Galderma-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 188,95 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'929 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Galderma-Aktie bis auf 189,15 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 187,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Galderma-Aktien beläuft sich auf 61'038 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 197,00 CHF erreichte der Titel am 12.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 4,26 Prozent Plus fehlen der Galderma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 136,30 CHF. Abschläge von 27,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,524 USD. Im Vorjahr erhielten Galderma-Aktionäre 0,350 CHF je Wertpapier.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,88 USD je Aktie in den Galderma-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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