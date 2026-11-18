Die Galderma-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 187,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'971 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Galderma-Aktie bei 188,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 187,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36'021 Galderma-Aktien.

Am 12.11.2026 markierte das Papier bei 197,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 136,30 CHF am 23.03.2026. Der aktuelle Kurs der Galderma-Aktie ist somit 27,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,524 USD, nach 0,350 CHF im Jahr 2025.

Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Galderma Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Experten taxieren den Galderma-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,88 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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