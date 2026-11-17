Die Galderma-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 187,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'028 Punkten liegt. Bei 187,40 CHF markierte die Galderma-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 190,25 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Galderma-Aktie belief sich zuletzt auf 91'811 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2026 bei 197,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galderma-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 136,30 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Galderma-Aktie mit einem Verlust von 27,38 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,350 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,524 USD je Galderma-Aktie.

Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Galderma veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Galderma die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Galderma im Jahr 2026 4,88 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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